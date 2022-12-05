Uşak'ta darbedilip tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta darbedildikten sonra tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Merkeze bağlı Kaşbelen köyündeki gece kulübünün otoparkında bir kişinin darbedilip tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı M.H, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler M.Ç. ve M.K'yi Sivaslı ilçesinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.