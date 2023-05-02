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Uşak'ta Güney Çevre Yolu'nun yapımı tamamlanan bölümü trafiğe açıldı

AA

Uşak'ta Güney Çevre Yolu'nun yapımı tamamlanan bölümü trafiğe açıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta Güney Çevre Yolu'nun yapımı tamamlanan 21,5 kilometrelik kısmı trafiğe açıldı.

Çevre yolunun başlangıç noktası olan Gediz Kavşağı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Vali Turan Ergün, çevre yolunun tamamının 29,4 kilometre olduğunu, 21,5 kilometrelik kısmının ise tamamlandığını söyledi.

Güney Çevre Yolu'nun toplam maliyetinin 2 milyar 518 milyon 935 bin lira olduğunu aktaran Ergün, "Uşak'ın şehir içindeki günlük transit taşıt trafiği 25 binin üzerinde. Şehir içinden geçen yol iki gidiş iki geliş olsa da şehrin büyümesiyle birlikte bir cadde haline gelmiş. Bu hem yaya hem de taşıt trafiği açısından yoğunluk oluşturuyor, kazalara sebebiyet veriyor. Bu çevre yolunun birincil amacı, transit taşıt trafiğini şehir içinden alarak şehir dışına aktarmak. Bu sayede şehir trafiğini rahatlatmak. İkinci etabı da tamamlandığında kuzey-güney, doğu-batı kent merkezinden geçecek olan bütün trafiği şehir merkezi dışından aktarma imkanı bulacağız." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da 3 şeritli olan yolun otoyol standartlarında olduğuna dikkati çekerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güçlü finansman desteğiyle şehir içi trafiğini rahatlatacak bir hizmetin önemli bir bölümünü hizmete açtıklarını ifade etti.

AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş ise yapılan yatırımlarla 29 kilometre olan Uşak'ın bölünmüş yol ağının 213 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

Güney Çevre Yolu'nun yapımına 2013 yılının sonunda başlandığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti:

"Kamulaştırma ve hukuki süreçler nedeniyle projenin ilerlemesinde çok güçlükler çekildi. Bölme Kavşağı'ndan sonraki yerlerin mahkeme sürecinin 1 yıl önce bitmesiyle yol yapım çalışmalarına hız verildi, Gediz Kavşağı'ndan Sivaslı Köprülü Kavşağı'na kadar olan kısımdaki 21,5 kilometrelik alanın yapımı tamamlandı. Bu proje, 4'ü köprülü kavşak olmak üzere 7 farklı seviyeli kavşak, 4 hemzemin kavşak, 1 demir yolu köprüsü içermektedir. Projenin geri kalan 8 kilometrelik kısmının da yapım çalışmaları devam ediyor."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Güney Çevre Yolu'nun şehir içi trafiğinin rahatlaması açısından önemli bir proje olduğuna değinerek, yolun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve karayolları çalışanlarıyla fotoğraf çekildi.



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