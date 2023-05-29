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UŞAK (AA) - AK Parti'den Uşak milletvekili seçilen İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul mazbatalarını aldı.

İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, partililer ve aileleriyle Uşak Adliyesi'ne geldi.

Güneş ve Tuğrul, İl Seçim Kurulu Başkanı İsmail Deniz'den mazbatalarını aldı.

İsmail Güneş, burada yaptığı açıklamada, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Güneş, "Bu seçimlerin sonucunda kazanan Türkiye olmuştur. Buradan kazançlı çıkan 85 milyon olacaktır. İnanıyoruz ki, Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye daha da büyüyecektir. Artık seçimler geride kaldı. Bizlere düşen hem ülkemize hem de Uşak'ımıza hizmet etmektir." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak'ı Ankara'da en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde destek veren herkese teşekkür eden Tuğrul, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının ilk adımlarının atıldığını kaydetti.

Himmet Yaşar, Uşak'taki 3 milletvekilinden 2'sinin AK Parti'den seçildiğini hatırlattı.

Güneş ve Tuğrul'un TBMM'de Uşak'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Yaşar, "Bu seçimlerin kazananı demokrasi olmuştur. Bu seçimin kazananı milletimiz olmuştur. Bu seçimin kazananı Türkiye olmuştur. Seçimlerin hem ilimize, hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Güneş ve Tuğrul daha sonra partililerle fotoğraf çektirdi.

















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