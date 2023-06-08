Uşak'ta sağanak etkili oldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, bazı tarlalar ve bahçelerde de su birikintileri oluştu.

Eşme Belediyesi ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışma başlattı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eşme ve köylerimizde yoğun bir yağış olmuştur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi bildirmek isterim. Can kaybının olmaması sevindirici ama mahsullerde ve meyvelerde büyük zarar olma ihtimali mevcut. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.





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