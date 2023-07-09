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        Uşak'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

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        Giriş: 09.07.2023 - 13:05
        Uşak'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

        UŞAK (AA) - Yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta, 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Yozgat'taki üretim çiftliğinde üretilen kınalı kekliklerin 150'si, Uşak'ın Karahallı ilçesi Clandras mevkisine getirildi.

        Uşak Valisi Turan Ergün, Karahallı Kaymakamı Melih Bulgur, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'in katıldığı etkinlikle kınalı keklikler doğaya bırakıldı.

        Vali Ergün, burada yaptığı açıklamada, Uşak genelinde 750 kınalı kekliği yaban hayatıyla buluşturduklarını söyledi.

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