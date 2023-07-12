Uşak'ta 70 bin hektar alanda buğday hasadı başladı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, geçen seneye göre arpada yüzde 100, buğdayda yüzde 60 rekolte artışının beklendiğini kaydetti.

Merkeze bağlı Beylerhan köyündeki buğday hasadına katılan Ergün, çiftçilerle sohbet etti, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere, Uşak'ta 70 bin hektar alanda buğday ve 66 bin hektar alanda da arpa ekiminin yapıldığını söyledi.

Uşak'ta önceki yıllara göre yağış miktarının oldukça yükseldiğine dikkati çeken Ergün, bunun da rekoltede artış sağladığını belirterek, "Geçen yıl 170 bin ton buğday, 130 bin ton da arpa hasadı yapmışız. Bu seneki beklentimiz, buğdayda 280 bin ton, arpada da 262 bin ton. Yani arpada geçen seneki rekolteye göre yüzde 100, buğdayda yüzde 60 artış gösterecek inşallah." diye konuştu.

Devletin üreticiye her türlü desteği verdiğini aktaran Ergün, şöyle devam etti:

"Devletimiz çiftçiye, hayvancılıkla uğraşana, üretene son derece yüksek destekler veriyor. 2022'de Uşak'ta tarım ve hayvancılığa verilen toplam destek miktarı 370 milyon lirayı bulmuş. 2023 yılının ilk 6 ayında bu rakam 265 milyon lira gerçekleşmiş. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi ile birlikte 9 milyon lira değerinde çiftçimize sertifikalı tohum yardımında bulunmuştuk. Bu sene onların da sonuçlarını alıyoruz."

Kentte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) arpa ve buğday alımına başladığını kaydeden Ergün, Banaz ve Ulubey ilçesinde iki depo kiralandığını hatırlattı.

TMO'nun geçen yıl 5 bin ton arpa ve buğday alımı yaptığını anımsatan Ergün, bu sezon rakamın 25 bin tonu geçeceğini dile getirdi.

Kentte yapımı tamamlanmak üzere olan lisanslı deponun 25 Temmuz'da alıma başlayacağını vurgulayan Vali Ergün, buradaki kapasitesinin de 30 bin ton olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Ergün, programın sonunda biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.