Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
UŞAK (AA) - Uşak'ın Karahallı ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Külköy köyünde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, bölgeye yakın şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 dedektör ile çok sayıda çapa ve kürek gibi alet bulundu.
Gözaltına alınan T.A. LG. ve Y.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.