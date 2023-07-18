Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:48
        Uşak'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Karahallı ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Külköy köyünde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, bölgeye yakın şüphe üzerine durdurduğu araçta 3 dedektör ile çok sayıda çapa ve kürek gibi alet bulundu.

        Gözaltına alınan T.A. LG. ve Y.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da Tolungüç sesleri
        Uşakspor'da Tolungüç sesleri
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kaya, memleketi Uşak'ta toprağa verildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kaya, memleketi Uşak'ta toprağa verildi
        Uşak'a şehit ateşi düştü (2)
        Uşak'a şehit ateşi düştü (2)
        Uşak'a şehit ateşi düştü
        Uşak'a şehit ateşi düştü
        Uşakspor yönetiminden yeni sezon mesajı
        Uşakspor yönetiminden yeni sezon mesajı
        'Yılan bebek' Gökdeniz'in annesi: Bu davanın haklı gururunu taşıyorum
        'Yılan bebek' Gökdeniz'in annesi: Bu davanın haklı gururunu taşıyorum