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        Uşak'ta meşelik alandaki yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:52
        Uşak'ta meşelik alandaki yangın söndürüldü

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde, meşelik alandaki yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Poslu köyü Yeşilkavak göleti kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, meşe ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine, olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Eşme Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, 4 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, 5,5 hektarlık meşelik alan zarar gördü.

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