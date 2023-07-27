Uşak'ta traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde römorktan yük indirdiği sırada hareket eden traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.
Karabacaklı köyündeki tütün tarlasında çalışan V.B. (49) traktörün römorkundaki yükleri indirmek istedi.
Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle hareket eden traktörü durdurmak isterken yere düşen V.B, traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.B, müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.