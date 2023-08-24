Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulubey ilçesinden kent merkezine doğru ilerleyen H.K. (55) yönetimindeki 64 SH 456 plakalı yem yüklü tır, Köseler köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü H.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yola savrulan yem çuvalları ise başka bir tıra yüklendi.