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        Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:25
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        Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta Banaz Çayı'nın kenarında bulunan seyir balkonlarından birinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Banaz ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nden geçen çayın kenarında bulunan seyir balkonlarından biri, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Çökme sonucu balkonda bulunan N.A. (40) ve Ş.A. (44), beton zemine düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan çay üzerinde bulunan diğer seyir balkonları, Banaz Belediyesi ekiplerince şeritle kapatıldı.

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