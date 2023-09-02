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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (2)

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:29
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (2)
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        UŞAK (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, imam hatipli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, devlet ve millet bütünleşmesini sağlamış olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

        Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, nitelikli bir geleceğin temel şartlarından birinin güçlü insan kaynaklarına sahip olmaktan geçtiğini ifade etti.

        Türkiye'nin bugün her alanda yetişmiş elemanlarıyla büyük atılımlar gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, "Ama yetmez. Daha ileriye gitmemiz lazım. Bu anlamda milli eğitim sistemimizin başarılı kurumlarından birisi olan imam hatip liselerinin de ortaya koyduğu başarı ortadadır. Bize verilen önümüzdeki bilimsel verilerle yeterli olan değil, dünyada bilimsel alanda da mücadele edebilen, rekabet edebilen, öncü olabilen nitelikli insanları yetiştireceğiz. Bizim gençlerimiz temel bilimlerden uzay bilimlerine, sosyal bilimlerden dini ilimlere kadar her alanda dünyadaki yaşıtlarıyla yarışacak ve dünyada öncü bilim adamları olacaklardır." diye konuştu.

        - "Devlet ele geçirilecek bir yer değildir"

        Nitelikli bir geleceği kurabilmek için en temel bir diğer unsurun da güçlü bir devlet yapısına sahip olmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

        "Devletin içine kümelenmiş olan unsurların ne büyük zararlar verdiğini daha çok kısa bir müddet evvel 15 Temmuz dolayısıyla bir kere daha gördük. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, devlet milletin verdiği yetkiyle millete hizmet edilecek bir makamdır, bir hizmet yeridir. Bu çerçevede devletin yeniden yapılanması hızlı ve etkin kararlar alan bir mekanizma haline dönüştürülmesi için yine milletimizin kararlılığıyla Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçmiş bulunuyoruz. Bu sistemin daha da güncellenerek daha hızlı ve daha etkin bir hale getirilmesi için mücadele edeceğiz ve böylece etkili güçlü bir devlet yapısını hep beraber kuracağız. Güçlü bir devlet sisteminden kastımız sadece devletin güç olarak güçlü olması değil, aynı zamanda devletin yegane sahibi ve hakimi olan milletin de güçlü olmasıdır."

        Devlet ve milletin bütünleşmesine değinen ve gelinen noktada millet-devlet kaynaşmasının gerçekleştiğini, daha da ileriye gideceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Asıl olan millettir. Asıl olan devlet değildir. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım. Yarın yokum. Ben otuzuncusuyum. Benden evvel 29 kişi gelmiş geçmiş. Bu makamların hepsi gelip geçecek. Hepsi millete hizmet etmek için var olunan makamlardır. Hepimiz faniyiz." ifadelerini kullandı.

        Devletin en büyük gücünün devlet ve milletin bütünleştiği zamanlarda kazandığı başarılardan geldiğine işaret eden Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür Türkiye son 20 yılda yine bir imam hatipli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet ve millet bütünleşmesini sağlamış ve yoluna devam ediyor. Güçlü bir devlet yapısının önemli unsurlarından birisi adalet ve merhametin kurumsallaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Yeni anayasa yapılması boynumuzun borcu"

        Türkiye'nin temel hukuksal metinlerinin yeni baştan yazılmasının ve yeni reformların ortaya konulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

        "Bunun en başında çağdaş, milli, katılımcı, kapsayıcı, yeni bir anayasanın yapılması boynumuzun borcudur. Milletin verdiği temel ödevlerden birisidir. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir iç tüzükle işleyişin daha rasyonel, daha demokrat ve daha hızlı bir şekilde olmasını sağlamak da gündemimizdedir ve inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Böylece Türkiye'nin hem hukuk metinleri bakımından hem de uygulama bakımından yüksek nitelikli bir döneme geçişi sağlanacaktır. Bunun için siyasi partiler yasası, seçim yasası gibi diğer konularda güncelleme yapmak da herhalde önümüzdeki konulardan bazılarıdır."

        - Notlar

        Programda, Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, katılımcıları selamlayarak, kurultayın kentte gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise kurultaya yurdun dört bir yanından katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, protokol üyeleriyle Uşak'ın tarihini anlatan sergiyi gezdi.

        Kurtulmuş daha sonra Uşak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Turan Ergün ile görüştü.

        (Bitti)

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