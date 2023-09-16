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        Uşak'ta besihanede çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde besihanede çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:12
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        Uşak'ta besihanede çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde besihanede çıkan yangında hasar oluştu.

        Elvanlar Mahallesi'nde Hüsamettin Ş'ye ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Hüsamettin Ş'nin 50 büyükbaş hayvanını yangın büyümeden dışarıya çıkarttığı öğrenildi.

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