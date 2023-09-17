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        Uşaklı kadının evde başladığı hobisi girişim hikayesine dönüştü

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta hobi amaçlı su kabağından avize ve çeşitli aksesuarlar tasarlayan Yıldız Yılmaz, internetten izlediği videolar ve aldığı eğitimlerle kendisini geliştirerek atölyesini kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:22
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        Uşaklı kadının evde başladığı hobisi girişim hikayesine dönüştü
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        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta hobi amaçlı su kabağından avize ve çeşitli aksesuarlar tasarlayan Yıldız Yılmaz, internetten izlediği videolar ve aldığı eğitimlerle kendisini geliştirerek atölyesini kurdu.

        Banaz ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Yıldız Yılmaz, iki yıl önce sosyal medya üzerinden izlediği bir videoda su kabaklarının işlenerek çeşitli aksesuarların yapıldığını gördü.

        Kendisini bu alanda geliştirmeye karar vererek internetteki ilgili videoları izleyen Yılmaz, ilk denemelerin ardından Banaz Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki su kabağı işleme kursuna devam etti.

        Aldığı eğitimlerle tasarımlarını zenginleştiren Yılmaz'ın ürettiği aksesuarlar, sosyal medya ve internetteki satış kanallarında ilgi gördü. Ev ortamında siparişlere yanıt vermekte zorlanan Yılmaz, ilçede 200 metrekarelik bir atölye ve satış mağazası açtı.

        Su kabağının üzerine çizdiği motifleri oyarak boncuklar ve taşlarla süsleyen Yılmaz, led ışıklarla avizeye dönüştürülen aksesuarlara yoğun talep alıyor.

        Yıldız Yılmaz, AA muhabirine, ev hanımı olduğunu, çocuklarını büyüttükten sonra bir arayış içerisine girdiğini ve izlediği bir videoda bu işle tanıştığını söyledi.

        Su kabaklarından yapılan avizeleri ve süsleri görünce çok ilgisini çektiğini aktaran Yılmaz, "Bu işe başladıktan sonra da çok beğenilmeye başladı. Siparişler almaya başladım. Böyle olunca da oğlumun odasını atölye olarak kullanmaya başladım. Siparişler çoğalınca artık yavaş yavaş işimi büyütmeye karar verdim. Siparişlere zor yetişiyorum. Artık eve sığmadığından atölye ve iş yeri daha uygun olacağı için bu şekilde adım attım." dedi.

        Yılmaz, gelecekte başka kadınları da istihdam etmeyi hedeflediğini ifade etti.

        Su kabağının, çeşitli tasarım fikirlerine uygun malzeme olduğunu, ışıkla renklendirilebildiğini, bu nedenle tercih edildiğini anlatan Yılmaz, siparişleri genelde kafe, restoran gibi işletmelerden ya da bahçesini, yazlığını süslemek isteyen müşterilerden aldığını kaydetti.

        Yılmaz, su kabaklarını İzmir, İstanbul ve Kütahya'dan temin ettiğini belirterek, "Kabağı ilk elime aldığımda hiç tahmin etmemiştim bu kadar büyüyeceğimi, bu kadar talep göreceğini. Şu an çok mutluyum bu noktaya gelmekten. Daha çok ilerleyeceğimi düşünüyorum inşallah. Bu işi ilerlettikten sonra esas amacım yurt dışına satış yapmak." diye konuştu.

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