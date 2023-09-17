Uşak'ta çıkan yangında bir metruk ev ile saman ve buğday deposu yandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında, metruk ev ile saman balyaları ve buğdayın bulunduğu depo yandı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında, metruk ev ile saman balyaları ve buğdayın bulunduğu depo yandı.
Alınan bilgiye göre, Gedikler köyünde bir metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, evin yanındaki Ahmet M'ye (61) ait saman balyaları ve buğdayın bulunduğu depoya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında ev ile depoda bulunan 800 saman balyası ve 1 ton buğday yandı.