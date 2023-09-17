Uşak'ta çıkan yangında bir metruk ev ile saman ve buğday deposu yandı Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında, metruk ev ile saman balyaları ve buğdayın bulunduğu depo yandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.09.2023 - 22:33 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:52 facebook

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