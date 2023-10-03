Uşak'ta resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı yarışma, Uşak'ta yapıldı.
Kentteki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışma sonunda dereceye giren 6 öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi.