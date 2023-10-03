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        Uşak'ta resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:53
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        Uşak'ta resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
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        İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı yarışma, Uşak'ta yapıldı.

        Kentteki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışma sonunda dereceye giren 6 öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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