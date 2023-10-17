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        Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santrali, köylerin sokak aydınlatmasını karşılayacak

        Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santralinden elde edilecek enerjiyle köylerin sokak aydınlatmasının karşılanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:13
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        Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santrali, köylerin sokak aydınlatmasını karşılayacak
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        Uşak'ta kurulan güneş enerjisi santralinden elde edilecek enerjiyle köylerin sokak aydınlatmasının karşılanacağı belirtildi.

        Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi ve Uşak İl Özel İdaresi tarafından Banaz ilçesinde kurulan 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı.

        Törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 4 ayda tamamlanan santralde 3 bin 600 adet son teknoloji güneş panelinin bulunduğunu, yüksek verimlilikle çalışan bu panellerle Uşak'ın yenilenebilir enerjide aldığı payın artacağını ifade etti.

        Santralden üretilecek elektrikle Uşak'ın tüm köylerinin sokak aydınlatmalarının sağlanacağını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

        "Uşak ilkler şehri, bu anlamda da yine bir ilke öncülük etti. Köylerin sokaklarını yenilenebilir enerjiyle, yeşil enerjiyle aydınlatan başka bir il var mı bilmiyorum ama olmadığını tahmin ediyorum. İnşallah bu anlamda da ilk il olma özelliğini taşıyacağız. Bu tesisin minimum ömrü 20 yıl. Yılda bugünkü fiyatlarla 15 milyon liralık bir enerji üretimi bekliyoruz. İl Özel İdaresi 15 milyon liralık bir enerji yükünden kurtulacak. Bizim köy sokaklarının aydınlatmaları için ödediğimiz yıllık ödeme olan 15 milyon liralık giderlerden böylelikle kurtulmuş olacağız."

        Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji piyasasında ciddi dalgalanmaların yaşandığını, Türkiye'de son 20 yılda yenilebilir enerji alanında yapılan yatırımlar sayesinde bunun çok fazla hissedilmediğini belirtti.

        Türkiye'nin güneş enerjisinde 10 bin megavat, rüzgarda ise 11 bin megavata yakın kurulu güce ulaştığını aktaran Keha, kurulan her santralin enerjide arz güvenliğini artırdığını, cari açığı azalttığını dile getirdi.

        Törende AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Turan Ergün ve protokol üyeleri, santraldeki şalteri açarak elektrik üretimini başlattı.

        Törene Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.

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