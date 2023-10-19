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        Uşak'ta boğazına portakal kaçan öğrenciyi, öğretmen kurtardı

        Uşak'ta bir ilkokul öğretmeni, boğazına portakal kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:58
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        Uşak'ta boğazına portakal kaçan öğrenciyi, öğretmen kurtardı
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        Uşak'ta bir ilkokul öğretmeni, boğazına portakal kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda 3. sınıf öğrencilerinden birinin boğazına, koridorda koşarken yediği portakal takıldı.

        Nöbetçi öğretmen Nilgün Aytekin Kara, koşmayı bırakıp boynunu tutan öğrencisini fark etti. Heimlich manevrasıyla müdahale eden Kara, öğrenciyi kurtardı.

        Öğretmenin müdahale anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güvenlik kamerası görüntüsü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı." ifadelerine yer verilerek paylaşıldı.

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