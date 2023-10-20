İzmir ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İzmir, Manisa ve Uşak'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eylemleri düzenlendi.

Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde belediye eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla "Soykırıma Hayır", "Filistin Yalnız Değildir", "Siyonist İsrail Filistin'den Defol" yazılı dövizler taşıyarak tekbir getirdi, sloganlar attı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda topluluk adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Uşak Başkanı Hasan Fatih Göç, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Göç, "Tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor." dedi.

Göç'ün konuşmasının ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi.

Yürüyüşe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar da katıldı.

- İzmir'de üniversite öğrencilerinden tepki

İzmir'de ise Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde üniversite öğrencileri, Cuma namazı sonrası Bilal Saygılı Camisi'nde toplantı.

İsrail aleyhine slogan atan grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İzmir Üniversiteler Koordinatörü Mahmut Boğa, 10 gündür dünyanın gözleri önünde tarihin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin gençleri olarak, okulda, camide, sokakta, sosyal medyada ve dünyanın her yerinde Filistinlilerin yanında olduklarını aktaran Boğa, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in ve onun hukuk ihlallerine, savaş suçlarına sessiz kalan, destek veren, kısacası bu zulme ortak olanların karşısındayız. Her yerde, her mecrada bu zalimlerle mücadele edeceğiz. İçinde birazcık insanlık onuru, vicdanı olan herkesi bu mücadeleye çağırıyoruz. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. İnanıyor ve biliyoruz ki mazlumların ahı, zalimleri perişan edecektir ve yine inanıyor ve biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacaktır."

TGB İzmir İl Başkanı Betül Kaya da İsrail'in saldırılarına tepki göstererek tüm insanlığın buna karşı ses yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

- Manisa

Manisa'da da cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Milli İrade Platformu tarafından Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar atan grup, Hükümet Konağı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser, Cihannüma Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç'in konuşma yaptığı eyleme AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.