Uşak Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzaladı

Uşak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, Personel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan 1820 işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Uşak İl Başkanı Adil Özdemir ile belediye çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakın, özveriyle çalışan belediye personelinin ekonomik koşullarının daha iyi olması için çalıştıklarını belirtti.

Çalışanların haklarını korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Çakın, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah önümüzdeki süreçte toplu iş sözleşmesiyle sağlamış olduğumuz imkanlardan belediyemizde istihdam gösteren 1820 personelimiz yararlanacak. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle çalışanlarımızın en düşük maaşı 20 bin 750 lira olacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren, direkt olarak yüzde 5'lik zam artışları toplu sözleşme anlaşmamız gereğince maaşlara yansıyacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de ilk 6 aylık dilimde yüzde 35 + yüzde 15'lik zam, diğer 6 aylık dilimlerde de yüzde 12,5 + enflasyon oranında zam yapacağız. Önümüzdeki süreçte, şartlar uygun olursa kıymetli çalışanlarımızı daha rahat ve ekonomik ödeme şartları ile ev sahibi yapmak için bir çalışma başlatacağız."

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise Mehmet Çakın'ın kent için önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

Programın son bölümünde toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.