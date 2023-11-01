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        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:00
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        Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Uşak-Ankara kara yolu Belediye Camisi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.G.B (22) ve P.S'ye (22), T.E.K'nin (21) kullandığı 20 H 3216 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.G.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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