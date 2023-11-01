Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı
Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Uşak-Ankara kara yolu Belediye Camisi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.G.B (22) ve P.S'ye (22), T.E.K'nin (21) kullandığı 20 H 3216 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.G.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.