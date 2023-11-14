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        Uşak Havalimanı'nda kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı

        Uşak Havalimanı'nda 100 kişilik ekiple kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:53
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        Uşak Havalimanı'nda kaza kırım ve yangın tatbikatı yapıldı
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        Uşak Havalimanı'nda 100 kişilik ekiple kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği bir yolcu uçağı havalimanına 1000 metre kala pist dışına düştü. Kırıma uğrayan uçakta yangın çıktı.

        Bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Uşak Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, DSİ ve Karayollarına ait iş makineleri sevk edildi.

        Yangının ekipler tarafından söndürülmesinin ardından AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralıların tespitleri yapıldı.

        Hayati tehlikelerine göre ayrılan yaralılar, ekiplerce ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Tatbikat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekiplerince kaza bölgesinde inceleme yapılmasıyla tamamlandı.

        Tatbikatı, Uşak Vali Yardımcısı Olgun Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Eren Erdem, Uşak Havalimanı Müdürü İsmail Yıldız da takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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