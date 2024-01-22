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        Uşak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin takla attığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:13
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        Uşak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ta otomobilin takla attığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sivaslı ilçesinden kent merkezine ilerleyen M.Y. (51) yönetimindeki 38 AIR 045 plakalı otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında takla atarak karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (31) ve E.K. (13), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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