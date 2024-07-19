Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 01:59 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangın bölgesine giden Uşak Valisi Turan Ergün, çalışmaları inceledi.

        Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Yangının kontrol altına alındığı noktalarda incelemelerde bulunan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ergün'e, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.

        - Yangın

        Erice köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, havadan 10 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verilmişti.

        Vali Ergün, ilk belirlemelere göre yangının tarlada başlayarak ormanlık alana sıçradığını belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        Uşak'ta hibe destekli kovanlarla arıcılığa başlayan kadınların ilk üretim s...
        Uşak'ta hibe destekli kovanlarla arıcılığa başlayan kadınların ilk üretim s...
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi