Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, EWC'de iddiasını sürdürüyor

MEHMET ÇALIK - Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen 24 saat yarışında takımıyla genel klasman birinciliği elde eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Motosiklete 4 yaşında binmeye başlayan, Türkiye ile Avrupa'da katıldığı yarışlarda birçok başarı elde eden Pak, dünyanın önemli motosiklet organizasyonlarından EWC'de ilk ve tek Türk sporcu olarak mücadele veriyor.

Şampiyona kapsamında 6, 8, 12 ve 24 saat süren yarışlara katılan Pak, organizasyonda 2021 yılından bu yana mücadele veriyor.

Podyuma çıkmanın verdiği mutluluğu aktarıp, 24 saatlik yarışı kazanarak iddialarını gösterdiklerini dile getiren Pak, "Yaklaşık 55 takımlık bir organizasyondu. Ortalama 200 sporcu ediyor. 200 sporcu arasında tek Türk olarak o podyumun birincilik kürsüsüne çıkmak gerçekten inanılmaz bir duyguydu. İnsan bunu tekrar tekrar yaşamak istiyor. Umarım gelecek yarışlarda da hedefimiz hep bu." ifadelerini kullandı.

Eylül ayağında EWC'nin Marsilya ayağının koşulacağını kaydeden Pak, "Orada da hedefimiz her zamanki gibi kürsü. Birincilik için savaşacağız. Hiç kolay olmayacak çünkü bütün takımlar çok güçlü. Yarış 24 saat. Hem siz mükemmel yarışmak zorundasınız hem de takım her şeyi mükemmel yapmak zorunda. Motorun dayanıklılığı da önemli. Böyle bir şey var bizim yarışlarımızda. Her zamanki gibi hedefimiz podyum. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.