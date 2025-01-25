Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta konuştu:
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz." dedi.

        Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak'a gelen Bayraktar, ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti, şehrin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Bayraktar, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini aktaran Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 81 ili doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

        Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi imkanlarıyla doğal gaz ve petrol keşifleri yaptığını hatırlattı.

        - "İnşallah 2028'de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz"

        Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz."

        Terörden arındırılan Gabar'da petrol üretimine devam edildiğini ifade eden Bayraktar, arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini söyledi.

        Gabar'da günlük 75 bin varil petrol ürettiklerini söyleyen Bayraktar, "Biz kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları 'memleketimizin refahı artsın, ekonomisi büyüsün, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmetleri sunalım' diye yapıyoruz. Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Enerjide hedeflediğimiz noktaya inşallah geleceğiz, buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece gündüz çalışıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye'de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak." diye konuştu.

        Bakan Bayraktar, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, görev alan parti yöneticilerine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Egeli ihracatçılar Uşak'ta buluştu
        Egeli ihracatçılar Uşak'ta buluştu
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşakspor yeni sayfa açacak
        Uşakspor yeni sayfa açacak
        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1