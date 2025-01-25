Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Uşak'ta konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz." dedi.

Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak'a gelen Bayraktar, ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti, şehrin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Bayraktar, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini aktaran Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 81 ili doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi imkanlarıyla doğal gaz ve petrol keşifleri yaptığını hatırlattı.

- "İnşallah 2028'de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz"

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz."