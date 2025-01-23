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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:44
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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Ankara-İzmir kara yolu Susuz köyü kavşağında, C.B. (33) idaresindeki 17 AEZ 496 plakalı motosiklet, Z.S'nin (45) kullandığı 64 ACD 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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