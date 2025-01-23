Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ankara-İzmir kara yolu Susuz köyü kavşağında, C.B. (33) idaresindeki 17 AEZ 496 plakalı motosiklet, Z.S'nin (45) kullandığı 64 ACD 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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