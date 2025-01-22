Uşakspor yeni sayfa açacak

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle önce zirve yarışından uzaklaşan ardından Play-Off hattının gerisine düşen Uşakspor, yeni teknik direktörü Efrahim Alkın'la yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon başında Uşakspor'da çalışıp ayrılan ardından yeniden takmıma dönen Efrahim Alkın yeniden çıkışa geçerek hak ettikleri yere geleceklerini söyledi. Bu hafta lider Balıkesirspor'la deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Efrahim Akın, "Son 5 maçı kazanamadık. Oyuncularımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Balıkesirspor ligin lideri. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemek zorundayız" dedi.

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