Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yastığın içine gizlenmiş 1 kilo 802 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan bir başka uyuşturucu operasyonunda da 2 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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