Uşak'ta otomobilde uyuşturucu madde bulunduran 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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