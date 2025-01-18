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        Uşak'ta otomobilde uyuşturucu madde bulunduran 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:25
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        Uşak'ta otomobilde uyuşturucu madde bulunduran 3 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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