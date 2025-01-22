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        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:38
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        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen D.T. (80) yönetimindeki 45 KA 2697 plakalı otomobil, Alanyurt köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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