Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen D.T. (80) yönetimindeki 45 KA 2697 plakalı otomobil, Alanyurt köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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