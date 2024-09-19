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        Uşak 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

        Uşak'ta 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:59
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        Uşak 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı
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        Uşak'ta 9. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

        Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki açılışta konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, tarımın tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu, tarımsal üretimi arttırmak için birçok destek verildiğini anlattı.

        Fuarların yeni teknolojilerin tanıtımı açısından önem taşıdığını, tarım ve hayvancılık paydaşlarının fuarlarda bir araya geldiğini kaydeden Ergün, "Yeni teknolojilerin ne olduğunu görecekleri bir ortam olması açısından çok önemli. İlimizde de bu fuarın bu yıl 9'uncusunu yapıyoruz. İnşallah kesintiye uğramadan bundan sonraki fuarlarımız gelişerek devam eder." dedi.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerle ilgili bilgi vererek, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise çiftçinin maliyetlerden dolayı üretim yapmakta zorlandığını, çiftçiye verilen desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer ve Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık da birer konuşma yaptı.

        Tarım ve hayvancılık araçlarıyla ekipmanlarının sergilendiği fuara 175 firma katıldı.

        Organizasyon 22 Eylül'de sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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