Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti

Baba Tahir Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.Ç.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Fatma Korkmaz ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Seyit Korkmaz kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Seyit Korkmaz, annesi Fatma Korkmaz (59), babası Tahir Korkmaz (62) ile diğer otomobilin sürücüsü E.Ç.K. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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