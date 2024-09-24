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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:07
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen Seyit Korkmaz (29) yönetimindeki 59 LN 171 plakalı otomobil, kara yolunun 18. kilometresinde karşı yönden gelen E.Ç.K. (39) idaresindeki 64 EG 727 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Seyit Korkmaz, annesi Fatma Korkmaz (59), babası Tahir Korkmaz (62) ile diğer otomobilin sürücüsü E.Ç.K. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Fatma Korkmaz ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Seyit Korkmaz kurtarılamadı.

        Baba Tahir Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.Ç.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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