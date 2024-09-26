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        Uşak'ta 396 sikke ile kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

        Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:45
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        Uşak'ta 396 sikke ile kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
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        Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada kaçak 1100 paket sigara ile 37 cep telefonu ele geçirildi.

        Kent merkezinde durdurulan otomobilde de 396 sikke bulundu.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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