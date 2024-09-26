Uşak'ta 396 sikke ile kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Yapılan aramada kaçak 1100 paket sigara ile 37 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonu ele geçirildi.

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