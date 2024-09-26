Uşak'ta 396 sikke ile kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonu ele geçirildi.
Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada kaçak 1100 paket sigara ile 37 cep telefonu ele geçirildi.
Kent merkezinde durdurulan otomobilde de 396 sikke bulundu.
Yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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