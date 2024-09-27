Trafik kazasında ölen anne, baba ve kızı Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı

Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmıştı.

Kazada, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Kazada ağır yaralanan çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan'ın (11) Elazığ'da, Semiha Ceylan'ın (14) ise Erzincan'da tedavilerinin sürüyor.

Huri Elif Ceylan'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandığı, ailenin çocuklarını yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıktığı öğrenildi.

Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Ceylan ailesinin yakınları katıldı.

Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve yurda yerleştirmek için götürdükleri 17 yaşındaki üniversiteli kızları, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

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