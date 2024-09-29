Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Uşak'ta otomobilde 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Uşak'ta otomobilde 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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