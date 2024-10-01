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        Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteli ilaç bulunan otomobildeki iki kişi tutuklandı

        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilacın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:25
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        Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteli ilaç bulunan otomobildeki iki kişi tutuklandı
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        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi çok sayıda ilacın ele geçirildiği otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezinde şüpheli bir otomobili durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bagajda iki valizin içinde 33 bin 586 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobildeki Ş.K. ve T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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