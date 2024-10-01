Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteli ilaç bulunan otomobildeki iki kişi tutuklandı

Kent merkezinde şüpheli bir otomobili durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bagajda iki valizin içinde 33 bin 586 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirdi.

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