Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Banaz'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Banaz ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banaz'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Banaz ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Şakir Cenalp Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan D.B'ye M.D. idaresindeki 64 AEA 080 plakalı motosiklet çarptı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine götürülen D.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa...
        Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa...
        Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteli ilaç bulunan otomobildeki iki kişi tutukl...
        Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteli ilaç bulunan otomobildeki iki kişi tutukl...
        Uşakspor'da hasret sona erdi
        Uşakspor'da hasret sona erdi
        Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
        Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
        Uşak'ta orman yangını (2)
        Uşak'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor