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        Uşak'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı

        Uşak'ta, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:05
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        Uşak'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı
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        Uşak'ta, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtların çevresindeki araçlarda arama yaptı, araçlarda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

        Kusurlu bulunan 9 sürücüye 46 bin 236 lira para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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