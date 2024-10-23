Uşak'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı
Uşak'ta, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Uşak'ta, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtların çevresindeki araçlarda arama yaptı, araçlarda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kusurlu bulunan 9 sürücüye 46 bin 236 lira para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.
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