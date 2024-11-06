Uşak'ta şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

Ayan buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.