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        Uşak'ta şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:17
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        Uşak'ta şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen Uğur Ayan (48) yönetimindeki 64 KA 704 plakalı panelvan, Elvanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile panelvandaki yolcu Ş.A. (50) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ayan buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ş.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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