Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Vali Aktaş, daha sonra kazadaki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan polislerle, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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