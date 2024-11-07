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        Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:14
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        Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        A.A. (41) yönetimindeki 35 FA 5656 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreköy Kavşağı'nda polis memuru S.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polis memurları S.Ç. ve A.E. yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polislerle, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Söz konusu kazanın polislerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladığı sırada yaşandığı belirtildi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı.

        Vali Aktaş, daha sonra kazadaki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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