Banaz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen M.U'nun evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.