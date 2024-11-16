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        Uşak'ta elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta elyaf üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:02
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        Uşak'ta elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta elyaf üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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