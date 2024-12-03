Uşak'ta bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı

Uşak'ta bir apartmanda bindiği asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak'taki 12 katlı bir apartmanın üçüncü katında yaşayan S.Ç.S. evine gitmek için asansörü çağırdı.

S.Ç.S'nin içinde olduğu asansör kabini ikinci kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.