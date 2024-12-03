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        Uşak'ta bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı

        Uşak'ta bir apartmanda bindiği asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 01:12
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        Uşak'ta bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaralandı
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        Uşak'ta bir apartmanda bindiği asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak'taki 12 katlı bir apartmanın üçüncü katında yaşayan S.Ç.S. evine gitmek için asansörü çağırdı.

        S.Ç.S'nin içinde olduğu asansör kabini ikinci kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce düştüğü yerden çıkartılan kadın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.Ç.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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