Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca intihar etti

Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.

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