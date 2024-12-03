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        Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca intihar etti

        Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:49
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        Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca intihar etti
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        Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.

        Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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