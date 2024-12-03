Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca intihar etti
Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.
Uşak'ta eşini bıçaklayarak öldüren koca, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.
Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece eşini öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, eşi tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.
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