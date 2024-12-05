Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada 1 kilo 355 gram kokain, 270 gram sentetik uyuşturucu, 110 bin 996 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 mermi ele geçirildi.

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