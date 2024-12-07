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        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:25
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        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Alibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y. ve M.Ç'yi durdurdu.

        A.Y'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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