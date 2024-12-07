Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Alibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y. ve M.Ç'yi durdurdu.
A.Y'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.
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