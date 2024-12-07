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        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:38
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        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İzmir-Ankara karayolu Susuz Köyü kavşağı yakınlarında M.K. (27) idaresindeki 51 BD 973 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan A.D. (49) yönetimindeki 64 ADT 456 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşen otomobilin sürücüsü ile traktör sürücüsü yaralandı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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