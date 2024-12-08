Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Uşak, Manisa ve Konya'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları taşıyıp Baas rejimini eleştiren sloganlar atıp tekbir getirdi.

Kutlamalara katılan 30 yaşındaki Şifa Muaz, çok mutlu olduğunu, mutluluktan ayaklarının titrediğini söyledi.

Muaz, 7 yıldır kardeşini görmediğini, kardeşinin ülkesinde savaştığını ifade etti. Kardeşinden dün haber aldığını ve iyi olduğunu öğrendiğini belirten Muaz, şunları kaydetti:

"Ben 19 yaşında buraya geldim. Okudum, mezun oldum. Evlendim ve çocuğum oldu. Eşim 14 senedir hiç görmedi ailesini. Onlar Lazkiye'de. Lazkiye artık özgür. Şimdi dönebiliriz artık inşallah. Eşimin ailesi torunlarını bile hiç görmedi daha. Aradılar, 'Artık konuşabiliriz, sizi görebiliriz.' dediler. Nasıl ağladık. Türkiye için çok şeyler söylememiz gerekiyor gerçekten. Allah razı olsun bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Allah sizin vatanınızı korusun inşallah. İnşallah biz de sağ salim döneceğiz. Sizleri gerçekten unutmayacağız. Türkiye güzel bir hatıra olacak bizim için."