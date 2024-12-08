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        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Uşak, Manisa ve Konya'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:36
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        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
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        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Uşak, Manisa ve Konya'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları taşıyıp Baas rejimini eleştiren sloganlar atıp tekbir getirdi.

        Kutlamalara katılan 30 yaşındaki Şifa Muaz, çok mutlu olduğunu, mutluluktan ayaklarının titrediğini söyledi.

        Muaz, 7 yıldır kardeşini görmediğini, kardeşinin ülkesinde savaştığını ifade etti. Kardeşinden dün haber aldığını ve iyi olduğunu öğrendiğini belirten Muaz, şunları kaydetti:

        "Ben 19 yaşında buraya geldim. Okudum, mezun oldum. Evlendim ve çocuğum oldu. Eşim 14 senedir hiç görmedi ailesini. Onlar Lazkiye'de. Lazkiye artık özgür. Şimdi dönebiliriz artık inşallah. Eşimin ailesi torunlarını bile hiç görmedi daha. Aradılar, 'Artık konuşabiliriz, sizi görebiliriz.' dediler. Nasıl ağladık. Türkiye için çok şeyler söylememiz gerekiyor gerçekten. Allah razı olsun bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Allah sizin vatanınızı korusun inşallah. İnşallah biz de sağ salim döneceğiz. Sizleri gerçekten unutmayacağız. Türkiye güzel bir hatıra olacak bizim için."

        Muhamed Ali El Gedben (25), savaşta annesini ve iki kardeşini kaybettiğini, 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Özgürlük başka bir şey. Bugün bizim için başka bir gün. Yaşanmamış, tarihi bir gün. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz size borçluyuz. Ne yaşanırsa yaşansın biz kardeşiz. Kardeş kalırız. Zaten biz sınır kardeşiyiz. Ne kadar teşekkür etsek yetmez."

        - Manisa

        Manisa'da yaşayan Suriyeliler de Baas rejiminin devrildiği haberlerinin ardından Şehzadeler ve Kula ilçelerinde toplandı.

        Türk ve Suriye bayrakları taşıyan grup, Baas rejimi aleyhine sloganlar attı.

        - Konya

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Konya'da yaşayan Suriyeliler, yoldan geçenlere tatlı dağıttı.

        Merkez Meram ilçesindeki Şükran Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeliler, sokağa tatlı tepsilerini dizdi. Suriyeliler, sokaktan geçenlere tatlı dağıtarak Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

        Suriye'nin Deyrizor kentinden gelen soyadını vermek istemeyen Iyad, "Türkiye'de 8 senedir bulunuyorum. Artık ülkemize döneceğiz." dedi.

        Halep'ten geldiğini ve 10 yıldır Konya'da yaşadığını belirten Suriyeli Abdülhamit ise "Beşşar Esed gidiyor, o yüzden tatlı dağıtıyoruz, bayram gibi oldu. Türkiye'ye teşekkürler, yakında ülkemize döneceğiz." ifadesini kullandı.

        Bazı Suriyelilerin de ellerinde bayraklarla şehir içinde araçlarıyla konvoy halinde dolaşarak kutlama yaptıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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