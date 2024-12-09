Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Banaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde seyir halinde olan C.B. (49) idaresindeki 16 Y 9968 plakalı otomobil, S.D. (15) yönetimindeki 64 ACG 129 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosikletin sürücüsü S.D. sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü C.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:
        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta kaybolan kişi gölette ölü bulundu
        Uşak'ta kaybolan kişi gölette ölü bulundu
        Uşak'ta kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheliye adli işlem
        Uşak'ta kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheliye adli işlem