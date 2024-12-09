Banaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde seyir halinde olan C.B. (49) idaresindeki 16 Y 9968 plakalı otomobil, S.D. (15) yönetimindeki 64 ACG 129 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletin sürücüsü S.D. sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.B. gözaltına alındı.
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